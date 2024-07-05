Профессор объяснил, как выбирать одежду с точки зрения науки

Выбор одежды играет ключевую роль в обеспечении комфорта и защиты человека. Свойства тканей определяют их способность защищать от холода, жары, ветра и влаги. Об этом «Газете.Ru» рассказал д.ф.-м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Теплопроводность, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, влаговпитывающие и влагоотводящие свойства, прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению — эти факторы необходимо учитывать при подборе одежды. Современные технологии позволяют создавать материалы, сочетающие в себе несколько полезных свойств, обеспечивая максимальный комфорт и защиту в любых погодных условиях», — объяснил он.

По словам профессора, материалы с низкой теплопроводностью (теплоизоляторы) лучше удерживают тепло, что делает их идеальными в холодную погоду.

«Примеры — шерсть, пух и синтетические утеплители. Шерсть — естественный теплоизолятор и хорошо впитывает влагу, не теряя теплосберегающих свойств. Пух — легкий и теплый, обеспечивает теплоизоляцию при собственном минимальном весе. Их менее дорогие альтернативы, такие как полиэстер, одновременно устойчивы к влаге. Способность пропускать воду или отталкивать ее критически важна для одежды в сырую погоду», — добавил Шамин.

Водонепроницаемые материалы сохраняют внутренний слой одежды сухим. Это: Gore-Tex (дышащая мембрана), неопрен (используется в гидрокостюмах), нейлон и полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.

«Воздухопроницаемые материалы позволяют коже дышать и предотвращают перегрев. Это: хлопок и лен (природные материалы, хорошо пропускают воздух, впитывая пот). Бамбук обладает прекрасной воздухопроницаемостью и впитывающими свойствами, поэтому используется в спортивной одежде. Влагоотводящие материалы способствуют быстрому испарению влаги. Так, мериносовая шерсть впитывает влагу, оставаясь сухой на ощупь, и отлично подходит для термобелья. Ткань с влагоотводящими свойствами (например, уже упомянутый полиэстер), используется в спортивной одежде для эффективного удаления влаги с поверхности кожи и быстрого ее испарения», — подчеркнул эксперт.

Прочность важна для одежды, предназначенной для активного отдыха и экстремальных условий. Устойчивые к износу материалы обеспечивают ее долгий срок службы. К ним относятся: кевлар (устойчивый к разрывам материал, используемый в защитном камуфляже); нейлон — легкий и прочный, часто применяется для пошива туристической и спортивной линеек.

«Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — еще один важный аспект, связанный с защитой кожи и профилактикой онкологических заболеваний. Материалы, устойчивые к ультрафиолетовому УФ-излучению, предотвращают ожоги и снижают риск развития кожных заболеваний. Именно поэтому специальные УФ-защитные ткани (например, Garden) используются в пляжной и спортивной одежде для защиты от солнца», — резюмировал Шамин.

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