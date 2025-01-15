Большинство россиян регулярно проходят профессиональные курсы

Большинство — 80% — россиян проходили онлайн-обучение, связанное с работой или профессиональными обязанностями. Из них 61% оплачивали обучение самостоятельно, а для 39% обучение было за счет компании. Это показал о исследование Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самыми популярными направлениями профессиональной переподготовки стали маркетинг, программирование и анализ данных, продажи и менеджмент.

Желание пройти обучение выразили 78% респондентов, 19% планируют это сделать, и только 4% не хотят и не планируют проходить курсы профессионального образования.

Основной целью обучения для большинства респондентов является профессиональный рост, на втором месте по значимости — рост заработной платы.

Три четверти респондентов достигли поставленных перед началом обучения целей: 11% сменили профессию, 27% — получили прибавку к заработной плате, 23% — повышение в должности, и 14% нашли другую работу. 25% не достигли поставленных целей.

Довольны результатами обучения 88% участников. Их ожидания от курса соответствовали полученным знаниям.

Онлайн-курсы считают хорошим способом получения нужных навыков 86% респондентов.

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