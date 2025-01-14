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В Уфе почтальон не может разносить почту из-за стаи бездомных собак

Почтальон из Уфы пожаловалась на бездомных собак, которые мешают ей работать
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Pexels

Сотрудница почтового отделения в Уфе пожаловалась, что не может работать из-за стаи бездомных собак, сообщает Ufa_rb.

По данным Telegram-канала, женщина попросила решить проблему с бездомными собаками, которые мешают ей разносить почту, и обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову. В своем письме к главе республики она указала, что животные не только создают угрозу для ее безопасности, но и мешают выполнению профессиональных обязанностей.

Чтобы выполнять свою работу, почтальонше приходится отвлекать агрессивных животных специально припасенной едой. Несмотря на многочисленные обращения в службы по отлову, количество беспризорных псов, по ее словам, со временем только увеличивается. Пока женщина доставляет корреспонденцию жителям Лесопаркового района на свой страх и риск.

Ранее жители подмосковного ЖК вызвали Росгвардию из-за агрессивных собак.

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