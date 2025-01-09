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Жители подмосковного ЖК вызвали Росгвардию из-за собак, которые нападали на людей

Сбежавшие из вольера собаки целую ночь держали в страхе жилой комплекс в Химках
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Телеграм-канал Сапа

Две сбежавшие из вольера собаки целую ночь терроризировали жителей ЖК в подмосковных Химках, пишет mk.ru.

Информация об агрессивных собаках, прорвавшихся на территорию ЖК «Маяк 2» на улице Кудрявцева, сначала появилась в местных чатах. Жители рассказали, что животные стали охотиться на людей, выходивших из подъезда. Перед этим они атаковали охрану комплекса, в результате пострадали как минимум трое. По данным УМВД, в больницу с травмами от укусов попал один человек.

«Одна собака белая, пушистая, вторая похожа на волка. По сообщениям в домовом чате, некоторых людей уже покусали, одного мужчину увезли в больницу. Пострадавшему сделали операцию, так как животные его сильно порвали», — отмечают очевидцы.

Как пишет «Сапа», в конце концов жители сумели заблокировать собак в подъезде и вызвали на место Росгвардию.

Хозяином животных оказался 53-летний мужчина, который живет в частном доме по соседству. Он пояснил, что питомцы сбежали из вольера, пока его не было, приехал за собаками на Land Cruiser и забрал их в деревню. Мужчина также сообщил, что готов возместить ущерб. Теперь пострадавшие, которым предстоит пройти курс уколов от бешенства, собираются писать коллективный иск.

Ранее британка оказалась в больнице в тяжелом состоянии, оказавшись затоптанной стадом коров.

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