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Пожилой мужчина прошел 500 километров босиком после того, как жена выгнала его из дома

Таец прошел 500 км босиком после того, как жена выгнала его из дома
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KhaoSod

Житель Таиланда прошел 500 км босиком после конфликта с женой, сообщает The Thaiger.

На днях медсестры из больницы в Удонтхани позвонили в полицию, чтобы сообщить о поступившем к ним в медучреждение пожилом мужчине. С их слов, он шел босиком из провинции Бурирам, чтобы добраться до своего родного дома в провинции Нонгкхай. Его ноги, преодолевшие сотни километров, опухли, поэтому ему дали ему лекарство, чтобы снять воспаление.

Мужчина по имени Пхон рассказал, что прожил со своей супругой более 13 лет, однако в середине декабря прошлого года сын его жены от прошлого брака переехал к ним из Бангкока, что привело к разногласиям в семье. Во время последней ссоры таец выгнал 62-летнего отчима из дома, а женщина встала на сторону сына.

28 декабря Пхон ушел в никуда, не взяв с собой ни вещей, ни денег. Он блуждал 13 дней, его путь осложняла травма ноги, полученная в автомобильной аварии в юности. В конце концов местный житель заметил пешехода и предложил подвезти его до Чайвана, где мужчине оказали медицинскую помощь. Сейчас Пхон намерен воссоединиться со своим внуком, а затем планирует стать монахом, чтобы больше не возвращаться к предавшей его жене.

Ранее пожилой японец на автомобиле задавил жену, обвинившую его в измене.

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