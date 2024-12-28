Пожилой японец на автомобиле задавил жену, обвинившую его в измене

В Токио 77-летний мужчина сбил на автомобиле свою жену, которая обвинила его в супружеской измене. Об этом сообщает The Japan Times. Инцидент произошел в пятницу около 5:15 утра по местному времени (23:15 четверга мск).

«По словам источников, он объяснил полиции, что после ссоры он пошел на парковку возле их дома и завел машину, чтобы остыть, но жена подошла и встала перед машиной. Прохожий обнаружил на месте происшествия женщину без сознания и истекающую кровью и вызвал скорую помощь», — отмечается в публикации.

Пострадавшую 70-летнюю женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Ее муж арестован. Свои действия он объяснил тем, что был зол и расстроен после того, как жена заподозрила его в измене.

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