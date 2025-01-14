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В Петрозаводске женщина не выжила после падения глыбы льда с крыши

В Петрозаводске глыба льда упала на 55-летнюю женщину

В Петрозаводске женщина пострадала после схода наледи с крыши, ее не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Советской улице. По предварительной информации, 55-летняя женщина шла около здания, когда на нее упала сосулька. Пострадавшая получила серьезные травмы, она не выжила.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для его осмотра», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает мэр города Инна Колыхматова в официальных соцсетях, инцидент произошел около здания школы. При этом крышу заведения уже расчищали, но, несмотря на это, на пострадавшую упала наледь.

Колыхматова призвала управляющие компании и собственников провести чистку крыш.

Ранее в Петербурге восьмилетняя девочка пострадала после падения льда с крыши дома.

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