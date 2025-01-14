Новое дело экс-адвоката Пашаева связали с перепродажей беспилотника

Новое уголовное дело, которое возбудили против бывшего адвоката Эльмана Пашаева, может быть связано с перепродажей беспилотника. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

О новом деле экс-адвоката стало известно накануне в ходе заседания Московского гарнизонного военного суда, продлившего его арест до 15 марта. На Пашаева завели еще одно уголовное дело о мошенничестве. По информации ТАСС, потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров. Он не смог присутствовать на судебном заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Как сообщает «Ъ», в новом деле речь может идти о якобы о несостоявшейся сделке, в рамках которой бывший адвокат якобы предлагал нескольким гражданам, в том числе занимавшимся благотворительной деятельностью, купить дрон стоимостью 1,5 млн рублей. Пашаев получил от них деньги, однако не исполнил своих обязательств. Из-за этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на СВО, признали потерпевшей стороной.

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