Против экс-депутата Пашаева возбудили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

Отмечается, что потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, мужчина не смог присутствовать на судебном заседании.

«Вы являетесь подозреваемым», — заявил судья, обращаясь к Пашаеву.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на фронт, признали потерпевшей стороной.

13 ноября военный суд продлил арест бывшего адвоката.

Ранее журналисты узнали о попытках Пашаева вернуть себе статус адвоката.