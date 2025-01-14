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Жителей Московской и Пензенской областей будут судить за похищение человека

Под Пензой мужчины похитили местного жителя, вступив в сговор с таксистом
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РИА «Новости»

Двух россиян будут судить за похищение человека в Пензенской области, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2023 года 60-летний житель Московской области узнал, что его родственница попала в ДТП под Пензой. Женщина повредила автомобиль 29-летнего местного жителя, который потребовал возмещения ущерба. Москвич захотел помочь родственнице и решил похитить мужчину. Он попросил о помощи своего 37-летнего знакомого из Пензенской области, а также предупредил о своих намерениях водителя такси, который должен был преследовать автомобиль, на котором передвигался потерпевший.

Вечером 26 декабря злоумышленники на такси выехали из города Каменки, следуя за потерпевшим. На территории Мокшанского района они обогнали транспортное средство и перегородили проезжую часть, вынудив машину остановиться. Один из сообщников силой вытащил мужчину на улицу и усадил в такси, а позже ударил потерпевшего, попросившего его отпустить, по лицу.

Чуть позже такси, в котором находились жертва и двое похитителей, на 529-м км трассы М-5 настигли полицейские. Злоумышленники, которые уже привлекались к уголовной ответственности, заявили, что потерпевший поехал с ними добровольно, но были задержаны. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Ране четверо россиян похитили мужчину, заковали в наручники и вымогали у него деньги.

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