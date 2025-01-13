Пьяный пациент напал на бригаду скорой помощи в Саратовской области

В Саратовской области мужчина избил фельдшера и водителя скорой

В Балашове нетрезвый мужчина, которому требовалась медицинская помощь, напал на сотрудников бригады скорой помощи. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел вечером 11 января, медики скорой помощи прибыли на вызов на одну из автозаправочных станций, помощь требовалась молодому мужчине. Однако пьяный пациент оказал сопротивление, он набросился с кулаками на фельдшера и водителя и избил их.

Дебошира удалось скрутить, он доставлен наркологическое отделение балашовской больницы. Оба сотрудника скорой помощи получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее на бригаду скорой помощи на Урале напали хулиганы.