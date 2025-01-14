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Калининградец пытался выкупить знакомого наркоторговца, предложив 5 млн сотруднику ФСБ

Калининградец передал ₽5 млн сотруднику ФСБ, пытаясь выкупить наркоторговца
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Shutterstock

Калининградец предложил сотруднику ФСБ деньги, чтобы тот закрыл дело против его знакомого наркоторговца. Об этом сообщает СУ СК России по Калининградской области.

В конце декабря прошлого года 39-летний житель областного центра передал силовику 5 млн рублей. Перед этим мужчина договорился с сотрудником УФСБ России о встрече и предложил ему взятку взамен на прекращение уголовного дела в отношении своего знакомого, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

«По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудник ведомства, действующий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, от получения незаконного денежного вознаграждения отказался. Подозреваемого задержали и допросили. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ране россиянин предложил силовику свою машину в обмен на прекращение уголовного дела.

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