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Россиянин предложил силовику свою машину в обмен на прекращение уголовного дела

Калининградец попросил прекратить дело и предложил сотруднику ФСБ свою машину

Житель Калининграда попал под следствие и предложил силовику свою в машину в обмен на прекращение дела, сообщает калининградский Следком.

Инцидент попал на скрытую видеокамеру, установленную в кабинете сотрудника УФСБ России по Калининградской области. 12 декабря 44-летний местный житель, уличенный в противоправной деятельности и желающий избежать ответственности, выложил на стол силовика ключи и документы на свою машину стоимостью 650 тыс. рублей.

Сотрудник регионального управления ФСБ от взятки отказался. Владельца автомобиля задержали и уже предъявили ему обвинение. Он находится под стражей до 16 февраля. За дачу взятки должностному лицу в крупном размере калининградцу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с крупным штрафом.

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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