Крымчанин превратил девятерых бездомных в рабов и заставлял работать на полях

Жителя Крыма обвинили в незаконном лишении свободы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с августа 2023 по декабрь 2024 года 33-летний мужчина приводил к себе бездомных людей под разными предлогами. Когда гости оказывались на территории его домовладения, он отбирал у них документы и запирал в бараке.

«Незаконно удерживая, обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозяйственные поля для выполнения различных работ», – сообщается в публикации.

Некоторые люди пытались сбежать, но их ловили и избивали.

Помимо этого, крымчанин снимал с карт пострадавших социальные выплаты, общая сумма которых достигла 150 тысяч рублей. Всего в бараке проживали девять граждан.

Сотрудники СК РФ уже допросили пострадавших и свидетелей. На данный момент следователи выясняют, были ли другие эпизоды. Пленникам окажут необходимую реабилитационную помощь.

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