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Юноша вымогал деньги у россиянина, притворяясь проституткой

В Магнитогорске юноша вымогал деньги у мужчины, притворяясь проституткой

В Магнитогорске 18-летний юноша притворялся проституткой ради вымогательства денег по телефону. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 54-летний мужчина из Воронежской области, который приехал в город в командировку, решил воспользоваться услугами женщины с пониженной социальной ответственностью. Он нашел в интернете сайт, на котором выбрал понравившуюся проститутку. Затем он позвонил по указанному номеру и ему ответил приятный голос, который продиктовал номер карты для перевода денег.

Мужчина отправил по указанным реквизитам 5 тысяч рублей, однако проститутка к нему так и не приехала. При этом трубку незнакомка брать перестала. После этого россиянин обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские установили и задержали предполагаемого мошенника, им оказался юноша из Самарской области. Аферист создал на сайте поддельную анкету и, имитируя женский голос, убедил жертву перевести деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жаждущего любви москвича развели на миллион рублей.

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