В Петербурге подросток получил ожог глаз из-за взрыва самодельной петарды

В Красносельском районе Петербурга двое школьников экспериментировали с изготовлением петарды, один из них оказался в больнице с химическим ожогом глаз. Об этом сообщает «78.ru».

Двое 12-летних подростков решили сделать петарду из чистящего средства и воды. Мальчики налили получившуюся жидкость в бутылку и с силой бросили ее. Однако взрыва не произошло, тогда один из «изобретателей» решил проверить, почему игрушка не сработала.

Когда мальчик подошел поближе, бутылка вспыхнула. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В тяжелом состоянии с химическим ожогом глаз он был госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Сочи восьмилетний мальчик серьезно пострадал после взрыва петарды. Ребенок нашел дома пиротехнику, которую приобрела его мать, и решил развлечься. Он самостоятельно поджег петарду и держал ее в руках, а когда она упала, поднял ее. В итоге та взорвалась у него в руке. В результате случившегося мальчику оторвало два пальца на левой руке. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо.

Ранее в Приморье врачи спасли зрение 10-летнему мальчику после взрыва петарды.