Юная россиянка чуть не лишилась пальца, неудачно уколов руку

В Ростове-на-Дону медики спасли от ампутации 16-летнюю девушку, неудачно уколовшую палец. Об этом сообщает ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».

По информации медучреждения, девушка-подросток неудачно уколола указательный палец на правой руке, и у нее развился панариций. Она пыталась лечиться самостоятельно, однако мероприятие не увенчалось успехом. Она попала в больницу с высокой температурой в полуобморочном состоянии, а ее палец в тот момент имел темно-синий, почти черный цвет.

Медики поставили подростку диагноз пандактилит и провели ей несколько операций, включая реконструктивную. При этом врачам удалось избежать ампутации пальца, несмотря на то, что выздоровление девушки шло тяжело.

До этого во Владивостоке подростку оторвало фаланги пальцев в результате взрыва петарды. Его госпитализировали. Правоохранительные органы организовали проверку.

Ранее пенсионерка потеряла ногу после царапины от уличной кошки.