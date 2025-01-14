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Подросток из Подмосковья снял со счета учительницы 200 тыс. рублей на виртуальный АК-47

Mash: в Коломне школьник украл у педагога 200 тыс. рублей и потратил на оружие
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье суд избрал меру пресечения подростку, которого подозревают в похищении денег у учительницы. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Коломне. По данным Telegram-канала, 16-летний юноша около месяца расспрашивал о любимых или счастливых числах педагога, преподававшего биологию.

В какой-то момент ему удалось подобрать пароль, и он стал переводить деньги. Всего в период с октября по декабрь молодой человек таким образом снял 200 тысяч рублей. Деньги школьник потратил на АК-47 в онлайн-игре.

Учительница тем временем обратила внимание на историю переводов и обратилась в полицию. После этого в отношении юноши возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

До этого в Екатеринбурге женщина отдала аферистам около трех миллионов рублей. Средства она отдала приехавшей к ней пенсионерке, которая сама стала жертвой мошенников. Во время встречи «для отчета» женщины сделали совместное фото.

Ранее француженка ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла €830 тысяч.

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