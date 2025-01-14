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Верховный суд РФ отменил порядок собеседования при отборе кандидатов в нотариусы

Жалобу ФНП на решение об отмене ряда положений правил отбора в нотариусы отклонили
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России отменил порядок собеседования при отборе кандидатов в нотариусы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции РФ.

В публикации отмечается, что апелляционная коллегия Верховного суда отказала Федеральной нотариальной палате в удовлетворении апелляционной жалобы.

Таким образом, 14 января вступило в силу решение о признании недействующими отдельных положений порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса.

До этого министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что предельный срок работы нотариусов предложили продлить до 80 лет.

Помимо предельного возраста, предложенный Минюстом законопроект также предполагает изменения в системе допуска в профессию, в том числе порядок проведения конкурсов. По задумке, в новых комиссиях три представителя от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти субъекта Федерации будут принимать решение о допуске кандидатов.

Ранее Минюст предложил госорганам скрывать некоторую информацию в военное время.

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