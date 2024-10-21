Минюст предложил госорганам скрывать некоторую информацию в военное время

Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста разрешить органам власти и органам следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Об этом пишет РБК.

Поправки предлагаются к конституционному закону «О военном положении». Они полагают увеличить перечень мер, которые действуют при военном положении.

Новые полномочия смогут получить Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, суды, органы прокуратуры и следственных органов Следственного комитета.

Летом 2024 года Министерство юстиции России предложило законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами. Согласно законопроекту, предлагается ограничить срок пребывания на должности председателя Федеральной нотариальной палаты четырьмя годами и двумя сроками подряд.

Незадолго до этого в Минюсте предложил ввести в судах новую меру пресечения для некоторых обвиняемых.

Ранее Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре.