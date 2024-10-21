Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст предложил госорганам скрывать некоторую информацию в военное время

РБК: Минюст предложил госорганам скрывать некоторую информацию в военное время

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста разрешить органам власти и органам следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Об этом пишет РБК.

Поправки предлагаются к конституционному закону «О военном положении». Они полагают увеличить перечень мер, которые действуют при военном положении.

Новые полномочия смогут получить Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, суды, органы прокуратуры и следственных органов Следственного комитета.

Летом 2024 года Министерство юстиции России предложило законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами. Согласно законопроекту, предлагается ограничить срок пребывания на должности председателя Федеральной нотариальной палаты четырьмя годами и двумя сроками подряд.

Незадолго до этого в Минюсте предложил ввести в судах новую меру пресечения для некоторых обвиняемых.

Ранее Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами