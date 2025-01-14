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Стало известно, как отец наказал школьницу, пнувшую младшего брата ради видео

«Регнум»: отец отобрал телефон у школьницы, пнувшей младшего брата ради видео
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user3826502939884/TikTok

Отец московской школьницы, которая пнула двухлетнего брата ногой в спину ради видео, «немного» поругал ее и отобрал телефон на месяц. Об этом ИА Регнум рассказал близкий друг девушки.

По его словам, родители не применили более жесткого наказания, потому что ребенок не сильно пострадал.

«У них в семье хорошие и теплые отношения. Родной отец и мачеха очень любят Настю. Ну и малыш несильно пострадал, поэтому ругались родители несильно», — рассказал друг школьницы.

Он добавил, что сама девушка все осознала и пообещала исправиться. Источник добавил, что она просто хотела попасть в тренды.

14 января Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве девушка ради съемки тик-тока сильно пнула в спину маленького мальчика. По информации Telegram-канала, две девушки поставили плачущего маленького сына одной из них на кровать. После этого одна из них сильно пнула мальчика ногой в спину и стала танцевать. При этом ребенок отлетел.

После этого девушки загрузили снятое видео в TikTok. Кадры попались на глаза сотрудникам правоохранительных органов, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянка уличила воспитателей в распитии вина на рабочем месте.

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