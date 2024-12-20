Россиянам рассказали, как бессонница связана с болезнями сердца

Люди, спящие в сутки менее пяти часов, болеют гипертонией на 60% чаще, чем спящие шесть-девять часов в сутки, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Руслан Исаев.

«Исследования американской ассоциации кардиологов подтверждают, что оптимальная продолжительность сна— семь или восемь часов в сутки — играет важную роль в замедлении старения сосудов и снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток сна может вызвать воспалительные процессы в сосудах, повысить уровень гормонов стресса, увеличить риск гипертонии, диабета и ожирения. Соблюдение рекомендуемой продолжительности сна наряду с остальными факторами может на 61% снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил Исаев.

Заподозрить бессонницу можно по следующим признакам: вам требуется от 30 до 45 минут и более, чтобы заснуть, вы часто встаете по ночам, просыпаетесь рано и не можете снова заснуть, просыпаетесь с чувством усталости.

«Сон – это важная часть жизни. При появлении проблем с засыпанием и поддержанием непрерывности сна, начните с его гигиены. Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время, сформируйте свой ритуал отхода ко сну. Следите, чтобы в период сна было достаточно темно и тихо, а воздух в помещении был свежим. Откажитесь от использования гаджетов с ярким экраном перед сном. Старайтесь ограничить интенсивную физическую и эмоциональную нагрузку за 2-3 часа до сна», – рассказал врач.

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