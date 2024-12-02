Врач предупредил россиян об опасности техник быстрого засыпания

Разные методики и техники быстрого засыпания приносят больше вреда, чем пользы, так как требуют от человека активной мозговой деятельности. Впоследствии попытки научиться так быстро засыпать приведут к обратному результату, предупредил член правления Ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Когда человек засыпает, мозг находится в состоянии «бездеятельности» — его в этот момент не нужно заставлять о чем-то думать. Однако методики быстрого засыпания как раз основаны на том, что человек должен лежать и размышлять о чем-то, что-то считать и так далее, пояснил Кудинов.

«Например, чтобы перечислять слова на одну букву, надо активно думать, вспоминать», — привел он пример, добавив, что сюда же относится подсчет барашков и прочие техники.

В конечном итоге такие попытки быстрее уснуть приведут к тому, что человек будет долго лежать в постели без сна. А если это будет происходить регулярно, то мозг запомнит, что в кровати можно не спать, а в результате начнется бессонница, отметил врач. По его словам, если уснуть не удается в течение 15 минут, то рекомендуется встать с кровати и заняться чем-то спокойным — к примеру, чтением. В начале следующего часа нужно вернуться в постель и попытаться уснуть. Лежать в постели, не сумев заснуть, нельзя — это только усилит бессонницу, подчеркнул сомнолог.

Напомним, кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что если в течение часа не получается заснуть, стоит встать с кровати и заняться монотонной деятельностью. Причиной бессонницы, по его мнению, могут быть тревожные мысли, боли, информационная перегрузка.

Ранее сомнолог рассказал о феномене прокрастинации в ущерб сну.