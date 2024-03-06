Россиянка дважды сдавала в воинскую часть сбегавшего мобилизованного сына

В Челябинской области женщина дважды сдавала сбежавшего мобилизованного сына в воинскую часть. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Магнитогорский гарнизонный суд.

По информации издания, россиянина мобилизовали осенью 2022 года. Первый раз он самовольно покинул часть спустя четыре месяца и рассказал матери о якобы полученном увольнении. Однако позже женщина узнала, что сына разыскивает командование и отвезла его в часть. После этого ситуация повторилась второй раз и россиянка снова сдала его в часть.

На третий раз, когда военный вновь ушел в самоволку, за мужчиной приехали военная полиция и командование воинской части. В результате его приговорили к семи годам колонии общего режима. Отмечается, что россиянин полностью признал свою вину.

Ранее мобилизованный россиянин ушел в самоволку на полгода и отправился в колонию на шесть лет.