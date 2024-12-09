В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищении при закупке машин для ГАИ

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин для Госавтоинспекции. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На скамье подсудимых были бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель Центра подготовки и поддержки «Движение» Сергей Кузьменко, директор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева.

По данным следствия, в документах подсудимые существенно завышали цены на приобретаемые для ГАИ автомобили, а разницу присваивали себе.

Прокурор потребовал для подсудимых от 9 до 9,5 года колонии, но в итоге суд назначил Кузьменко наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. Никитенко и Давыдов получили по 7 лет, а Яковлева — 6 лет колонии общего режима. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.

До этого следователи арестовали имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Ранее установка в доме бассейна признали взяткой в деле экс-замглавы ЯНАО.