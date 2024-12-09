Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве вынесли приговор фигурантам дела о хищении при закупке машин для ГАИ

РИА: фигуранты дела о хищении 1,1 млрд руб. на авто для ГАИ получили до 7,5 года

close
Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин для Госавтоинспекции. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

На скамье подсудимых были бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель Центра подготовки и поддержки «Движение» Сергей Кузьменко, директор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева.

По данным следствия, в документах подсудимые существенно завышали цены на приобретаемые для ГАИ автомобили, а разницу присваивали себе.

Прокурор потребовал для подсудимых от 9 до 9,5 года колонии, но в итоге суд назначил Кузьменко наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. Никитенко и Давыдов получили по 7 лет, а Яковлева — 6 лет колонии общего режима. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.

До этого следователи арестовали имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Ранее установка в доме бассейна признали взяткой в деле экс-замглавы ЯНАО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами