«Чемпионат» во второй раз выберет короля и королеву фигурного катания

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил вторую ежегодную премию «Король и Королева фигурки», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В рамках премии редакция «Чемпионата» выбрала по 12 кандидатов в мужской и женской категориях. Победителя и победительницу премии выберут путем серии народных голосований.

На первом этапе кандидаты разбиты на 4 группы по 3 человека. По итогам голосования 1 победитель из каждой группы попадет в финал, а затем подписчики выберут по 1 победителю из 4 фигуристов и фигуристок.

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, премия защищена от накруток.

«Наша премия позволяет узнать настоящий народный выбор, что очень ценно», — сказал он.

Как считает олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова, фаворитом является Аделия Петросян.

«Она выиграла чемпионат России и претендует на победу на Олимпиаде в следующем году. Если же говорить про мужчин, то я бы выделила Владислава Дикиджи», — сказала она.

Напомним, премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается ежегодно по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями премии стали Александра Трусова и Евгений Семененко.