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В московском метро пассажирка упала на рельсы

В метро Москвы на станции «Бабушкинская» женщина упала на рельсы и выжила

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РИА «Новости»

В Москве женщина упала на рельсы метро и выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии. После того, как пассажирка оказалась на рельсах, движение между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» перекрыли.

Ситуация повлияла на расписание поездов, следовавших в обратном направлении. Составы пускали с увеличенными интервалами.

По словам собеседника, пострадавшая выжила, однако информация о ее состоянии и травмах отсутствует. На данный момент данные об этом и об обстоятельствах произошедшего уточняются.

До этого в Московском метро молодой человек спустился на рельсы самостоятельно и пробежался по тоннелю, после чего без посторонней помощи поднялся на платформу.
В отношении россиянина составили административный протокол и передали в суд. Задержанного могут арестовать на 15 суток.

Ранее в Сеуле машинист на четыре минуты отошел в туалет и задержал отправление 125 поездов.

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