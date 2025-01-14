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Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: житель Шебекино пострадал при обстреле со стороны ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«В результате прилета снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечен забор», — написал чиновник.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки ранения получили женщина и ее годовалый ребенок. Их госпитализировали.

Губернатор также заявил, что еще одна женщина с минно-взрывной травмой обратилась за помощью самостоятельно. Она пострадала при атаке беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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