Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«В результате прилета снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечен забор», — написал чиновник.
Он добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки ранения получили женщина и ее годовалый ребенок. Их госпитализировали.
Губернатор также заявил, что еще одна женщина с минно-взрывной травмой обратилась за помощью самостоятельно. Она пострадала при атаке беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.
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