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Две пассажирки попали в больницу с ожогами ягодиц после поездки в петербургском автобусе

В Петербурге две женщины получили ожог ягодиц при поездке в автобусе
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге до двух человек выросло число пострадавших, получивших ожоги после проезда на сидячих местах в городском автобусе. Полиция ведет проверку по факту травмирования пассажирок, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телефонограмма о госпитализации первой пострадавшей поступила в полицию 11 января. Установлено, что женщина получила травмы после того, как присела на сиденье в салоне автобуса, ехавшего от метро Московская в сторону проспекта Ветеранов. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

На следующий день в медучреждение обратилась другая женщина с аналогичными ожогами. Она ехала в том же автобусе. В травмпункте ей диагностировали ожог 2-3-й степени на левой ягодице, уточняет «Фонтанка».

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» изданию сообщили, что пассажиры, ранее ехавшие в этом автобусе, пролили на сиденье средство бытовой химии. О первой пострадавшей от едкого вещества стало известно накануне.

Ранее попало на видео жесткое ДТП с почтовым УАЗом и фурой.

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