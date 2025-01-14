Чиновник, прогулявший службу более 600 раз ради спортзала, остался без работы

В Японии чиновник, служивший в администрации города Мацуяма, остался без работы после вскрывшегося обмана — он прогулял офис более 600 раз. Об этом сообщает NHK.or.jp.

По информации издания, в результате грубых дисциплинарных нарушений под увольнение попал 55-летний Казуши Коно, занимавший руководящую позицию в управлении городского развития. Проверка установила, что с апреля 2021 года по декабрь 2024 года госслужащий 633 раза отсутствовал на рабочем месте в те часы, которые он должен был нести дежурство.

Ущерб, который он нанес городу, составил более 1,76 млн иен (около 1,14 млн рублей). Мужчина согласился его возместить.

Время, которое Коно отсутствовал на службе, он проводил в спортзале. Экс-чиновник пояснил, что начал заниматься растяжкой после того, как его стало беспокоить чувство онемения в руках. Он признался, что в заботе о своем здоровье «зашел слишком далеко» и выразил сожаление по этому поводу.

Ранее на Урале чиновник выращивал коноплю в лаборатории, замаскированной в контейнере.