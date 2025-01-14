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Врач ответила, можно ли найти полезную еду в фастфуд-ресторанах

Врач Ионова: салаты являются полезной едой в фастфуд-ресторанах
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Овощной салат и овощные палочки являются единственными полезными блюдами в заведениях быстрого питания. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.

При этом врач уточнила, что и эти продукты должны быть свежими, чтобы их можно было есть безопасно. По ее словам, в целом любая другая еда в фастфуд-ресторанах приносит вред для здоровья.

«Любой фастфуд — это ужасная совершенно вещь. Жареные крылья, — более жирные вещи сложно себе представить. Там любая жарка осуществляется в масле, которое многократно используется. Вопрос: может ли там быть натуральный гамбургер? Не знаю. Белый хлеб, майонез, жареная картошка, — невозможно выбирать из худшего», — отметила Ионова.

Иранские ученые из Университета медицинских наук Альброза до этого обнаружили связь между блюдами быстрого питания, или фастфудом и риском развития депрессии. Люди, употреблявшие более двух блюд быстрого приготовления в неделю, имели на 24% более высокие шансы на депрессию по сравнению с теми, кто потреблял менее двух блюд из категории фастфуд за тот же период.

Ранее врач рассказала, кому не стоит отказываться от мяса.

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