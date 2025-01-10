Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковные хирурги удалили у глухонемой пациентки редкую 40-сантиметровую опухоль

В Подмосковье у глухонемой женщины удалили редкую 40-сантиметровую опухоль
close
Мытищинская областная клиническая больница/VK

В Подмосковье хирурги удалили у 45-летней глухонемой пациентки редкую опухоль. Об этом сообщает Мытищинская областная клиническая больница.

По информации медучреждения, к ним поступила пациентка с жалобами на боль в районе малого таза, нарушения стула и мочеиспускания. Врачи обследовали женщину и выявили у нее крупное новообразование в форме яйца размером почти в 40 сантиметров. Опухоль давила на органы.

Медики приняли решение провести операцию. В ходе вмешательства они удалили новообразование. Оказалось, что оно не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Такие опухоли называются внеорганными и встречаются редко. По результатам гистологии стало ясно, что она доброкачественная.

Врачам удалось восстановить функции мочевого пузыря и кишечника, пациентке вернули нормальное качество жизни. Реабилитация женщины также прошла без осложнений.

Ранее российские врачи спасли женщину с перекрутом кишечника на 720 градусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами