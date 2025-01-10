Подмосковные хирурги удалили у глухонемой пациентки редкую 40-сантиметровую опухоль

В Подмосковье хирурги удалили у 45-летней глухонемой пациентки редкую опухоль. Об этом сообщает Мытищинская областная клиническая больница.

По информации медучреждения, к ним поступила пациентка с жалобами на боль в районе малого таза, нарушения стула и мочеиспускания. Врачи обследовали женщину и выявили у нее крупное новообразование в форме яйца размером почти в 40 сантиметров. Опухоль давила на органы.

Медики приняли решение провести операцию. В ходе вмешательства они удалили новообразование. Оказалось, что оно не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Такие опухоли называются внеорганными и встречаются редко. По результатам гистологии стало ясно, что она доброкачественная.

Врачам удалось восстановить функции мочевого пузыря и кишечника, пациентке вернули нормальное качество жизни. Реабилитация женщины также прошла без осложнений.

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