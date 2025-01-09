Врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период

В зимний период важно пить на 200 мл больше воды, чем обычно, потому что отопительные приборы делают воздух в помещении более сухим. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что независимо от времени года женщинам нужно пить 30 мл воды на килограмм веса, мужчинам — 35 мл. При простуде врач советует пить в 1,5 раза больше изначальной нормы жидкости, чтобы выводить токсины. По ее словам, при недостатке воды в организме может развиться обезвоживание.

«Обезвоживание опасно тем, что сгущается кровь и фактически может возникнуть даже тромбообразование. Поскольку все ткани состоят из воды, значит, нарушается функция всех органов. Почки начнут плохо фильтровать, желчь станет гуще. Будет страдать нервная система, потому что из-за нехватки жидкости нарушится работа мозга», — предупредила Мухина.

Диетолог, гастроэнтеролог, член Национальной ассоциации клинического питания Елена Голайдо до этого говорила, что по утрам натощак полезно выпивать стакан воды, так как это позволяет мягко подготовить организм к приему пищи, а также улучшить работу кишечника. Вреда от воды по утрам не будет даже при пониженной кислотности, считает врач.

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