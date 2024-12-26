Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала неочевидную причину частых простуд

Врач Радько: неправильный прикус может способствовать развитию гайморита
close
Shutterstock

Частые простуды и осложнения в виде гайморита могут быть связаны не только с ослабленным иммунитетом или неблагоприятными условиями окружающей среды. Как рассказала «Газете.Ru» заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько, причина может скрываться в нарушениях прикуса.

«Сужение верхней челюсти и неправильное расположение корней зубов часто приводят к уменьшению объема гайморовых пазух. Это создает условия для застоя слизи, что способствует развитию воспалительных процессов при любой простуде. Такой гайморит даже называют «зубным», — пояснила Радько.

Врач отметила, что при суженных носовых ходах отек слизистой во время насморка перекрывает дыхательные пути, усиливая дискомфорт. В таких случаях пациенты вынуждены чаще использовать сосудосуживающие капли, что может привести к пересушиванию слизистой и ухудшению состояния.

Исправление прикуса не только улучшает эстетику улыбки, но и помогает устранить первопричину, приводящую к частым воспалениям гайморовых пазух. «Коррекция прикуса обеспечивает нормальную вентиляцию носовой полости и восстановление функции пазух, что благоприятно сказывается на общем состоянии организма», — подчеркнула Радько.

Наиболее современным и комфортным способом коррекции прикуса сегодня являются элайнеры — прозрачные капы, которые мягко и эффективно перемещают зубы в правильное положение. Они почти незаметны, удобны в использовании и позволяют проводить лечение без ощутимого дискомфорта.

«Каждый эпизод гайморита — это не только потеря трудоспособности и необходимость лечения антибиотиками, но и потенциальный риск хронизации процесса. Исправление анатомических особенностей помогает избавиться от частых обострений и улучшить общее самочувствие», — добавила Радько.

Ранее были названы витамины и минералы, в которых больше всего нуждается организм зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами