Врач назвала неочевидную причину частых простуд

Частые простуды и осложнения в виде гайморита могут быть связаны не только с ослабленным иммунитетом или неблагоприятными условиями окружающей среды. Как рассказала «Газете.Ru» заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько, причина может скрываться в нарушениях прикуса.

«Сужение верхней челюсти и неправильное расположение корней зубов часто приводят к уменьшению объема гайморовых пазух. Это создает условия для застоя слизи, что способствует развитию воспалительных процессов при любой простуде. Такой гайморит даже называют «зубным», — пояснила Радько.

Врач отметила, что при суженных носовых ходах отек слизистой во время насморка перекрывает дыхательные пути, усиливая дискомфорт. В таких случаях пациенты вынуждены чаще использовать сосудосуживающие капли, что может привести к пересушиванию слизистой и ухудшению состояния.

Исправление прикуса не только улучшает эстетику улыбки, но и помогает устранить первопричину, приводящую к частым воспалениям гайморовых пазух. «Коррекция прикуса обеспечивает нормальную вентиляцию носовой полости и восстановление функции пазух, что благоприятно сказывается на общем состоянии организма», — подчеркнула Радько.

Наиболее современным и комфортным способом коррекции прикуса сегодня являются элайнеры — прозрачные капы, которые мягко и эффективно перемещают зубы в правильное положение. Они почти незаметны, удобны в использовании и позволяют проводить лечение без ощутимого дискомфорта.

«Каждый эпизод гайморита — это не только потеря трудоспособности и необходимость лечения антибиотиками, но и потенциальный риск хронизации процесса. Исправление анатомических особенностей помогает избавиться от частых обострений и улучшить общее самочувствие», — добавила Радько.

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