В Подмосковье помощницу воспитателя оштрафовали за забытую на улице девочку

Помощницу воспитателя детсада в Подмосковье наказали за оставленную посреди дороги трехлетнюю девочку, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске в марте этого года во время дневной прогулки воспитанников местного детсада. Дети в сопровождении двух женщин вышли на улицу, но быстро замерзли и засобирались обратно. Воспитательница шла впереди, ее помощница замыкала шествие. Та подняла упавшего у проезжей части ребенка и в спешке не заметила отставшую девочку. Она осталась одна на обочине дороги.

Случайная прохожая заметила трехлетнюю девочку на краю дороги, взяла ее за руку, отвела в ближайший двор и стала опрашивать взрослых. Кто-то предположил, что ребенок ушел из частного детсада. К этому времени воспитатели обнаружили пропажу, но предпочли никому не говорить о случившемся. Девочка благополучно вернулась в группу, но очевидица дневного инцидента рассказала обо всем ее матери. Та обратилась к уполномоченному по правам ребенка по Московской области Ксении Мишоновой, которая написала жалобу в СК.

После этого в отношении помощницы воспитателя возбудили уголовное дело об оказании услуг для детей младше шести лет, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина своей вины не признала, тем не менее Красногорский городской суд приговорил ее к штрафу в 100 тыс. рублей.

Ранее воспитателей частного детсада в Подмосковье уличили в жестоком обращении с детьми.