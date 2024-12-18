Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье помощницу воспитателя оштрафовали за забытую на улице девочку

В Подмосковье девочка едва не попала под машину по вине помощницы воспитателя

close
Shutterstock

Помощницу воспитателя детсада в Подмосковье наказали за оставленную посреди дороги трехлетнюю девочку, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске в марте этого года во время дневной прогулки воспитанников местного детсада. Дети в сопровождении двух женщин вышли на улицу, но быстро замерзли и засобирались обратно. Воспитательница шла впереди, ее помощница замыкала шествие. Та подняла упавшего у проезжей части ребенка и в спешке не заметила отставшую девочку. Она осталась одна на обочине дороги.

Случайная прохожая заметила трехлетнюю девочку на краю дороги, взяла ее за руку, отвела в ближайший двор и стала опрашивать взрослых. Кто-то предположил, что ребенок ушел из частного детсада. К этому времени воспитатели обнаружили пропажу, но предпочли никому не говорить о случившемся. Девочка благополучно вернулась в группу, но очевидица дневного инцидента рассказала обо всем ее матери. Та обратилась к уполномоченному по правам ребенка по Московской области Ксении Мишоновой, которая написала жалобу в СК.

После этого в отношении помощницы воспитателя возбудили уголовное дело об оказании услуг для детей младше шести лет, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина своей вины не признала, тем не менее Красногорский городской суд приговорил ее к штрафу в 100 тыс. рублей.

Ранее воспитателей частного детсада в Подмосковье уличили в жестоком обращении с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами