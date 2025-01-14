Международная конференция по туризму TurMerge Travel пройдет в Турции

С 17 по 19 февраля в турецкой Анталии пройдет международная конференция по туризму TurMerge Travel 3.0, в ходе которой лидеры индустрии из десятка стран обсудят тренды продвижения отрасли.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда «Сколково» (ВЭБ.РФ) и Комитета по туризму Правительства Москвы. Конференцию, которая состоится на площадке отеля Ela Excellence Resort Belek, откроет мэр Анталии Мухиттин Беджек. В мероприятии примут участие более 250 топ-менеджеров крупнейших брендов туристического бизнеса и представители органов государственной власти из России, Турции, ОАЭ, Казахстана, Азербайджана, Сингапура и других стран.

Спикерами в течение трех дней конференции выступят топ-менеджеры международных авиакомпаний, рекламных сервисов и крупных travel-платформ. На повестке – тренды цифровизации и продвижения туризма, поведение потребителей и развитие сервисов и регионов.

17 февраля участники обсудят глобальные изменения рынка и поведения туристов, основные отраслевые тренды и технологии, а также разберут кейсы новых успешных бизнес-моделей и стратегий для продвижения туристических брендов и стран.

На второй день гости углубятся в тему маркетинга и сервиса ведущих отелей мира, а эксперты гостиничного бизнеса Турции проведут практические сессии, на которых расскажут об особенностях работы на премиум-рынке. Представители отрасли из России примут участие в бизнес-миссии по лучшим отелям Анталии, чтобы обменяться опытом с их топ-менеджерами.

Кроме того, во время конференции гостей ждут ужин от шеф-повара Феличе Ло Бассо, удостоенного звезды Мишлен, нетворкинг-программа в гольф-клубе с инвесторами и партнерами, а также культурная программа в историческом центре Анталии.

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