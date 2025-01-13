Жаждущего любви москвича развели на миллион рублей

В Москве мужчина заплатил почти 1 млн рублей за проститутку и остался ни с чем

В Москве мужчина хотел вызвать домой проститутку и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, все произошло 11 января. 41-летний житель столицы нашел в сети объявление об интересующих его услугах и связался с выбранной кандидатурой. В тот вечер жаждущий любви москвич не смог получить желаемого, так как не договорился с собеседницей о цене и отказался от услуг.

На следующий день ему стали поступать звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы говорили, что из-за его отказа «сломалась касса» и требовали перевести деньги. Когда под этим предлогом выманить средства не получилось, москвичу стали угрожать. Тот, испугавшись, перевел аферистам более 920 тысяч рублей. После этого он отправился в полицию.

До этого аналогичный случай произошел в Новокузнецке — там жертвой развода стал 20-летний местный житель.

Ранее челябинец заплатил 500 тыс. рублей за вызов проститутки и остался ни с чем.