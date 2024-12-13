Названа опасная для здоровья волос диета

Ученые из Университета Уэстлейк (Китай) установили, что прерывистое (интервальное) голодание может разрушать волосяные фолликулы и привести к выпадению волос у мышей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Интервальное голодание — относительно новый, но популярный тип питания, заключающийся в планировании периодов отказа от еды, сменяющихся периодами без ограничений в приеме пищи. Чаще всего худеющие практикуют схему 16/8, согласно которой нужно голодать 16 часов, а все планируемые приемы пищи «уместить» в восьмичасовое окно.

Сторонники интервального голодания утверждают, что, помимо снижения веса, такая диета может предотвратить развитие деменции. Однако такой план питания обладает и недостатками — он повышает риск желчнокаменной болезни и сердечных патологий. В ходе нового исследования ученые решили выяснить, может ли прерывистое голодание негативно повлиять на рост волос.

Эксперимент проводился на четырех группах предварительно побритых мышей. Первую, вторую и третью группу кормили каждые восемь, 16 или 48 часов, а четвертой предоставили неограниченный доступ к пище. У контрольной группы грызунов шерсть в почти полном объеме отросла за 30 дней, у мышей, придерживающихся периодического голодания, за это время восстановилась лишь часть волосяного покрова.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что клетки волосяных луковиц нуждаются в регулярной «подпитке», которая обеспечивается энергией (калориями) из рациона. Периодическое голодание не может обеспечить такую потребность.

Исследователи добавили, что результаты работы могут быть применимы и к людям. Если человек не ест регулярно, организм начинает использовать жировые запасы вместо предпочтительного источника энергии — глюкозы, что может привести к высвобождению химических веществ, повреждающих клетки волос.

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