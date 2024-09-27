Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому не стоит отказываться от мяса

Врач Ионова: людям с дефицитом железа нельзя отказываться от мяса

close
Shutterstock

Стоит отказываться от мяса или нет, зависит от каждого конкретного случая. Если речь о женщине до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если о мужчине с риском сердечно-сосудистых заболеваний, исключение мясных продуктов из рациона может быть полезно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, психолог Лидия Ионова.

«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железо-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — отметила врач.

Она добавила, что при отказе от мяса, оно, как правило, заменяется растительными белками и злаковыми культурами.

Гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко до этого говорил, что аллергические реакции на животные продукты требуют исключения мяса из рациона, так как его употребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Кроме того, по его словам, к абсолютным противопоказаниям к употреблению мяса относятся нарушения обмена аминокислот и органических кислот.

Ранее врач рассказала, могут ли диеты защитить от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами