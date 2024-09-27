Врач рассказала, кому не стоит отказываться от мяса

Стоит отказываться от мяса или нет, зависит от каждого конкретного случая. Если речь о женщине до климактерического периода, то могут быть риски железо-дефицитной анемии, а если о мужчине с риском сердечно-сосудистых заболеваний, исключение мясных продуктов из рациона может быть полезно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, психолог Лидия Ионова.

«Не рекомендуется отказываться от мяса людям с железо-дефицитной анемией, белковой недостаточностью или в послеоперационный период. Но здесь нет никакого черно-белого мышления, потому что все зависит от того, кому, с чем и для чего рекомендуется воздерживаться от мяса или наоборот его есть», — отметила врач.

Она добавила, что при отказе от мяса, оно, как правило, заменяется растительными белками и злаковыми культурами.

Гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко до этого говорил, что аллергические реакции на животные продукты требуют исключения мяса из рациона, так как его употребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Кроме того, по его словам, к абсолютным противопоказаниям к употреблению мяса относятся нарушения обмена аминокислот и органических кислот.

Ранее врач рассказала, могут ли диеты защитить от рака.