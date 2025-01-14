Доктор Мясников назвал главные правила безопасного купания в проруби

Чтобы крещенские купания не привели к негативным последствиям, перед обрядом нельзя употреблять алкоголь. Окунаться можно только в проверенную, хорошую прорубь, предупредил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.

«Если твердо решили идти, то только трезвыми и только в проверенное место. И чтобы люди были рядом», — подчеркнул врач.

В целом закаляться можно всем, однако делать это нужно постепенно. Окунание в зимнюю прорубь к обычным процедурам для закаливания не относится, так как это в большей степени религиозный обряд, заключил Мясников.

Напомним, врачи призывают закаляться заранее при желании искупаться в проруби. Подчеркивается, что начинать с воздействия сильного раздражителя — к примеру, ледяной воды — неправильно. Нахождение в холодной воде без предварительной подготовки может привести к инфаркту миокарда или инсульту, особенно при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Ранее россиянам объяснили, как крещенская вода помогает очиститься.