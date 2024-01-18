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Россиянам объяснили, как крещенская вода помогает очиститься

Священник Волков заявил, что крещенская вода не является волшебной

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что освященная в праздник Крещения Господня вода действительно имеет целебные свойства, но не является волшебной. По словам священника, чтобы очиститься, важно не просто выпить ее или окунуться в прорубь, а делать это с верой и молитвой.

«В сочельник, 18 января, уже совершается освящение воды после литургии, и эту воду обычно получают верующие. Но крещенская вода — это не какая-то там живая волшебная вода. Это именно вода, освященная благодатью святого духа, которая воздействует на человека тогда, когда он сам готов к какому-то изменению, сам делает что-то для того, чтобы измениться. Использование святой воды связано с молитвой в храме. Поэтому крещенская вода имеет великую благодать, мы ее храним дома, пьем, когда в жизни происходят какие-то обстоятельства или просто для укрепления своих сил, но вместе с этим и с верой. То же можно сказать и о погружении в купель. Любой человек сначала должен прийти в храм, участвовать в богослужении, в общей молитве. Затем, получив святую воду, отправиться в купальню, где она организована правильным образом, и там трижды погрузиться в освященную воду», — пояснил Волков.

Священник объяснил, что окунаться в крещенскую прорубь совсем необязательно, тем более если человек не совсем здоров.

«Конечно, нужно всех людей призывать к осмотрительности и к сдержанности, потому что никто не отменяет физических законов даже по отношению к святой воде. Она холодная, на улице сейчас достаточно морозно, поэтому если человек себя плохо чувствует, то рисковать тут не стоит. Достаточно прийти в храм, поучаствовать в службе, набрать воды, попить ее, окропить ею свое жилище», — сказал Волков.

Ранее россиянам рассказали, в какой одежде можно окунаться в прорубь на Крещение.

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