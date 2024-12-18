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На Урале задержали двух школьниц с крупной партией наркотиков

В Екатеринбурге двух школьниц-закладчиц задержали с крупной партией наркотиков

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Global Look Press

В Екатеринбурге правоохранители задержали школьниц 15 и 17 лет, у которых нашли множество свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на собственный источник.

«Задержали двух подруг вчера на Кировградской. Вели себя подозрительно. При досмотре нашли кучу «фитюлек» с мефедроном, тянет на крупный размер», — поделился собеседник издания.

Источник уточнил, что подростки приехали в областную столицу из Среднеуральска, где живут и учатся. По словам задержанных, таким образом они «хотели подзаработать». В полиции составили протоколы на матерей школьниц о ненадлежащем исполнении ими родительских обязанностей. Собеседник СМИ уточнил, что девушки растут в «не очень благополучных семьях».

В городском УМВД инцидент комментировать не стали.

Ранее в Тверской области школьник пытался спрятать в лесу 49 свертков с наркотиками.

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