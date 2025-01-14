В Москве мужчина избил контролеров в трамвае, когда его попросили предъявить билет

В Москве мужчина — пассажир трамвая избил кондукторш, когда те проверяли оплату проезда. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент попал на видео. По версии следствия, когда мужчину попросили показать билет, он накинулся на женщин и несколько раз ударил их, а одну из них оттаскал за волосы. После этого злоумышленник скрылся, но его удалось быстро найти и задержать.

При проверке выяснилось, что задержанный имеет несколько судимостей. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Накануне в Самаре в районе Вольской улицы в автобусе №41 пассажир напал на кондуктора. Очевидец запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как пассажир кричит на кондуктора, после чего просит водителя автобуса открыть двери, а кондуктора – выйти на улицу. Мужчина игнорирует просьбу пассажира, поэтому самарец три раза ударяет сотрудника транспорта. После этого кондуктор начинает бить самарца, а другие пассажиры – пересаживаться дальше от конфликтующих.

Ранее в Петербурге мужчине проломили голову в драке из-за парковки.