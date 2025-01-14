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В Саратовской области посторонние вмешались в работу железной дороги

В Саратовской области задержали два поезда из-за вмешательства посторонних лиц
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Anton Romanov/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области задержали два пригородных поезда из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

«На станциях Князевка и Правобережный... по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда», — сказано в тексте.

Речь идет о составах, следующих из Анисовки в Аткарск и из Анисовки в Тарханы.

Отмечается, что время задержки поездов составило один час.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

Ранее стали известны последствия схода вагонов в Бурятии.

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