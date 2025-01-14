В Саратовской области посторонние вмешались в работу железной дороги

В Саратовской области задержали два пригородных поезда из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
«На станциях Князевка и Правобережный... по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта задержаны пригородные поезда», — сказано в тексте.
Речь идет о составах, следующих из Анисовки в Аткарск и из Анисовки в Тарханы.
Отмечается, что время задержки поездов составило один час.
13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.
Ранее стали известны последствия схода вагонов в Бурятии.