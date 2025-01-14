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Краснодарский чиновник ответил на обвинения в оскорблении матерей погибших военных

Чиновник Палий назвал работой на врага обвинения в оскорблении матерей военных
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Телеграм-канал «Андрей Палий»

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий отрицает, что говорил об отсутствии чувства вины перед матерями погибших военных. В своем Telegram-канале он заявил, что подобные сообщения являются попыткой рассорить российский народ изнутри.

«В сети снова распространяют информацию о том, что якобы оскорбляю матерей погибших. Назвать такие действия могу только одним словом – работой на врага. Попыткой рассорить нас изнутри», — написал он.

По его словам, те, кто верят в это и распространяют соответствующее сообщение, «способствуют врагу».

Ранее Telegram-канал «Утренний Юг» опубликовал аудиозапись, на которой мужчина, с голосом, похожим на голос Палия, жалуется на запах из гробов погибших участников военной операции на Украине и заявляет, что не обязан встречаться с их матерями.

Как утверждает канал, речь была записана во время одного из совещаний в администрации.

«Я почему должен встречаться вот с этими матерями <...>? Я иду, им в ноги кланяюсь, вот эту вот херню всякую несу. Вы что, реально думаете, что у меня есть чувство вины? <...> Вы думаете, так легко ходить по всем, смотреть, чувствовать этот запах из гроба?» — говорит человек на аудиозаписи.

Ранее вице-губернатор Липецкой области оправдался за монтаж перевернутого флага РФ на столе.

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