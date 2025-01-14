Губернатор Ямала передал военнослужащим СВО гладкоствольное оружие

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал военнослужащим СВО гладкоствольное оружие и 350 патронов к нему, сообщается на сайте правительства региона.

Как отметил Артюхов, на СВО наблюдается дефицит гладкоствольного оружия, которое помогает эффективно защищаться от дронов.

«У нас на Ямале более 20 тысяч ружей на руках. Кому-то они необходимы, как, например, тундровикам, но, уверен, большинству они служат как хобби и увлечение. Я принял решение передать ружье на нужды наших защитников и призываю других присоединиться», — сказал он.

Артюхов отметил, что за 2024 год всего жители Ямала передали на СВО более 180 единиц гладкоствольного оружия и около 8 тыс. патронов к нему.

Как рассказал врио начальника управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу, полковник полиции Дмитрий Беляев, ямальцы активно передают оружие на нужды СВО после упрощения процедуры решением президента России Владимира Путина.

«Многие владельцы оружия и просто неравнодушные граждане стали активно сдавать свое оружие и боеприпасы к нему в подразделения лицензионно-разрешительной работы. На сегодняшний день процедура передачи-переоформления уже отработана нашими сотрудниками», — сказал Беляев.

Он напомнил, что для передачи оружия в зону СВО желающие могут связаться по телефону или прийти в ближайший территориальный отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по ЯНАО и заявить о своем желании сдать оружие для передачи в зону СВО.