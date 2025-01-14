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Саратовская область подверглась атаке нескольких видов беспилотников ВСУ

Mash: ВСУ ударили по Саратовской области дронами-ракетами «Пекло» и БПЛА «Бобер»
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия при атаке на Саратовскую область применила несколько видов беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, при атаке использовались реактивные ракеты-беспилотники «Пекло» и БПЛА «Бобер». Местные жители сообщили журналистам о 15 взрывах в воздушном пространстве над областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении промышленного предприятия в Энгельсе. В результате попадания снаряда на месте возник пожар. Экстренные службы города работают на месте инцидента.

До этого губернатор региона заявил, что два предприятия в Саратовской области получили повреждения в результате атаки беспилотников. По его словам, пострадавших к данному моменту не выявлено. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.

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