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Россиянам рассказали, какие экзотические фрукты и ягоды можно вырастить на даче

Садовод Туманов: черешню и арбуз можно вырастить на даче

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Global Look Press

На даче в средней полосе России можно вырастить почти любые экзотические фрукты и ягоды, в том числе, черешню, а также дыню и арбузы правильного сорта. Об этом «Москве 24» рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«У нас будут расти среднеспелые арбузы: их можно выращивать и в открытом грунте, но лучше они приживаются в теплице. Хорошо приживается у нас сорт «шуга бейби», — это маленький, очень сладкий арбуз», — сказал он.

Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова, в свою очередь, добавила, что на садовом участке можно вырастить сладкий виноград, который будет сложно отличить от магазинных «дамских пальчиков». При этом сажать его она рекомендует на солнце и вдоль забора, чтобы защитить от ветра. На дачах могут расти и абрикосы правильного сорта, например, «водолей», добавила Воронова.

Юрист и специалист по садоводству Надежда Локтионова до этого напомнила, что в России законодательством запрещено выращивание растений, содержащих психотропные и наркосодержащие вещества, в том числе, мака снотворного.

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