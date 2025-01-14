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Россиянам рассказали, какие продукты сокращают продолжительность жизни

Профессор Москалев: сосиски и чипсы сокращают продолжительность жизни
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freepik.com

Некоторая еда, в том числе продукты промышленной переработки, может сократить продолжительность жизни. Об этом kp.ru рассказал директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Он уточнил, что к ним относятся колбасы, сосиски, полуфабрикаты. Помимо этого, шансы на долгую жизнь снижают сильно зажаренная еда и трансжиры, например, в майонезе, маргарине, заводской выпечке, кондитерских изделиях, чипсах и другом фастфуде. По словам эксперта, к негативным последствиям приводит и избыток сахара.

«Советую максимально снизить его употребление. По возможности стараться вообще не добавлять в еду. Заменить сладости можно фруктами, сухофруктами, небольшим количеством меда», — сказал Москалев.

Ученые из Национального института здоровья Японии до этого выявили уникальные свойства персиков, которые могут стать ключевым фактором в борьбе со старением. По словам доктора Кензо Хашимото, ведущего специалиста по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, персики содержат уникальное сочетание веществ, способных замедлять возрастные изменения в организме.

Ранее ученые назвали простой способ увеличить продолжительность жизни на шесть часов.

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