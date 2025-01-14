В Петербурге юноша жестоко избил любовника матери из-за обиды за отца

В Петербурге юноша, подозревая мать в изменах отцу, избил ее любовника

В Петербурге юноша 2003 года рождения, подозревая свою мать в изменах отцу, жестоко избил ее предполагаемого любовника. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 января в Приморском районе. В расположенный там автосервис ворвался молодой человек, который нанес одному из сотрудников несколько ударов по голове. После этого агрессор оставил на двери надпись «за отца» красной краской.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на месте преступления. Оказалось, юноша узнал, что мать изменяет отцу с автослесарем, и решил отомстить.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали травму головы. Его состояние оценили как тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телеканал 78.ru сообщает, что злоумышленник бил 43-летнего мужчину стеклянной бутылкой. По словам пострадавшего, за три дня до нападения ему поступали угрозы.

Ранее 89-летнюю блокадницу избили в ее собственной квартире в Петербурге.